Bat Yam: une grue se renverse

Il s’agit tout de même d’un véritable miracle. Une grue de construction s’est effondrée dans une rue de Bat Yam et a écrasé plusieurs voitures. Il y a eu cinq blessés dont quatre légèrement atteints et l’un dans un état sérieux. L’un des blessés venait de sortir de son véhicule qui a été complètement écrasé par l’engin. Les équipes du Magen David Adom et de Zaka sont rapidement intervenues pour apporter de l’aide aux blessés.

Vidéo:

Photo Nati Shohat / Flash 90