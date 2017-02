Bassel Ghattas sauvé par un compromis judiciaire?

Après le lancement du processus d’éviction de la Knesset du député Bassel Ghattas (Liste arabe unifiée) pour collaboration avec des terroristes, les avocats du député ont rencontré des représentants du Conseiller juridique du gouvernement. Les parties ont évoqué la possibilité d’un compromis dans lequel Bassel Ghattas avouerait une partie des faits qui lui sont reprochés en échange de l’annulation de certains chefs d’accusation à son encontre. Les parties ont convenu de se rencontrer une nouvelle fois la semaine prochaine.

On ne sait pas si cette tentative des avocats du député aura pour effet d’empêcher son éviction de la Knesset, mais si c’était le cas, il s’agirait d’une nouvelle victoire des alliés des terroristes au sein de la Knesset et d’un signe infamant pour l’hyper- démocratie israélienne.

Le député lui-même dit et répète que selon lui il n’a commis aucune infraction portant atteinte à la sécurité de l’Etat et de ses citoyens (en fournissant des téléphones portables à des terroristes détenus en Israël!), et qu’il a agi…dans des buts purement humanitaires!

Affaire à suivre…

Photo Meged Guzani / Flash 90