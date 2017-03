Bassel Ghattas démissionne de la Knesset

Le député Bassel Ghattas a adressé dimanche sa lettre officielle de démission au président de la Knesset Yuli Edelstein. Mis en examen pour collaboration avec le terrorisme, le député est actuellement en négociations pour obtenir un compromis qui allégerait la peine de prison qu’il encourt. Bassel Ghattas ne cesse de clamer son innocence et dénonce un « acharnement dû au fait qu’il est Arabe »! Il est même allé jusqu’à dire qu’il a agi « sur des motifs humanitaires » en fournissant secrètement des téléphones portables à des terroristes détenus en Israël! Le visage et les déclarations révoltantes de ce député ne manqueront pas à grand monde au sein de l’hémicyle et des commissions parlementaires.

Il sera remplacé par Juma’a Azbarga, le candidat arrivé en 14e place lors des primaires.

Photo Hadas Parush / Flash 90