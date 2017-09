La barrière de sécurité au Sud du pays s’est avérée efficace à 100% !

Selon L’Autorité de la Population et de l’Immigration d’Israël, aucune infiltration n’a été enregistrée depuis la péninsule du Sinaï vers Israël au cours des 12 derniers mois ! …….Détails………

Les fonctionnaires créditent cette statistique surprenante à la clôture qu’Israël a construites le long de sa frontière avec l’Égypte.

En 2016, seuls 18 personnes avaient réussi à entrer illégalement en Israël depuis l’Egypte alors qu’en 2015, le nombre de ces infiltrations était de 220.

De plus, les autorités ont déclaré qu’au cours des 12 derniers mois, Israël a expulsé 2.431 personnes qui résidaient illégalement dans le pays, dont 2.245 érythréens et 186 soudanais.

Selon les données de l’Autorité de la population et de l’immigration, quelque 38.000 migrants africains vivent en Israël illégalement.

Source Koide9enisrael