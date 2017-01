Baroukh Marzel répond à Shovrim Shetika

L’organisation Shovrim Shetika (Breaking the Silence) est, comme tout le monde le sait, très soucieuse de l’éthique juive (!!). C’est pour cela qu’elle vient de critiquer les habitants juifs de Hevron pour la chaleur qu’ils manifestent envers les soldats de Tsahal, et notamment pour le fait d’accueillir régulièrement chez eux des soldats pour des repas de shabbat. Attitude hautement immorale, on en conviendra!

Le militant de droite Baroukh Marzel, lui-même habitant le yishouv juif de Hevron et dont la maison est toujours oiuverte, leur a répondu comme il se doit: « Ma maison se trouve là où Avraham notre patriarche a inventé la notion d’hospitalité. Et elle continuera à être ouverte à tout Juif qui désire y entrer et particulièrement aux soldats de Tsahal qui sont de véritables Justes. Si j’interdisais l’entrée aux soldats, vous et toute la gauche m’accuseriez de discrimination! Je continuerai à aimer les soldats et de les gâter comme ils le méritent. Et vous, gauchistes, continuez à vous tordre les tripes ».

Photo Kobi Gideon / Flash 90