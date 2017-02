Comment Barack Obama a généreusement financé l’UNRWA

Un document du Département d’Etat américain publié sur le site du ministère indique l’ampleur de l’aide financière apportée à la machine de propagande antisémite palestinienne par l’ancienne administration américaine. Le chiffre est surréaliste: en 2016, parmi les sommes versées par les Etats-Unis à l’ONU et à ses institutions, 360 millions de dollars ont été allouées à l’UNRWA.

Cette agence créée après 1948 pour s’occuper uniquement des ‘réfugiés arabes » (Le HCR s’occupe de tous les autres réfugiés du monde) est l’une des plus grandes manipulations financières et politiques du monde. Sous couvert officiel d’éducation et de services sociaux, l’UNRWA finance en réalité la propagande à la haine antisémite dans les réseaux scolaires qu’elle anime et s’applique à maintenir le statut de réfugié de père en fils, ce qui n’existe pour aucun des autres réfugiés – réels ceux-là – dans le monde dont s’occupe le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Mais l’UNRWA n’est pas seulement une couverture pour la formation de générations successives de terroristes ou pour le détournement de sommes colossales prévues pour des causes humanitaires. Cette agence de l’ONU a également collaboré avec le Hamas lors de l’Opération Tsouk Eitan en entreposant des roquettes et des munitions dans des bâtiments lui appartenant. C’est également depuis des bâtiments de l’UNRWA que de terroristes ont tiré en direction de soldats de Tsahal afin d’attirer des condamnations internationales lors de la riposte israélienne.

La chaîne Fox News, qui révèle cette information, rajoute que l’ancien président américain, sachant que 2016 serait sa dernière année à la Maison-Blanche, avait tenu à augmenter de 20% l’aide américaine à cette agence ouvertement antisémite.

Ces informations viennent après celles d’il y a deux semaines sur le cadeau de 221 millions de dollars qu’a voulu faire Barack Obama à l’Autorité Palestinienne à quelques dizaines d’heures de son départ de la Maison-Blanche.

Plus le temps passera et les archives s’ouvriront, moins il sera aisé à ceux parmi les Israéliens ou Juifs qui ont soutenu Barack Obama de faire valoir leur clairvoyance.

Photo Wissam Nassar / Flash 90