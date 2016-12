Barack Hussein Obama, l’antisémite de la Maison-Blanche, trahit Israël PAR GUY MILLIÈRE

Je sais, huit juifs américains sur dix ont voté pour Obama en 2008 et 2012. Je sais aussi, Obama connaît des Juifs qu’il apprécie : des Juifs de gauche et d’extrême gauche qui détestent Israël et ont d’infinies mansuétudes envers les tueurs de Juifs israéliens.

Obama apprécie aussi quelques idiots utiles juifs, dès lors qu’il peut les utiliser. Je le considère néanmoins comme un antisémite, tout comme je considère tous ceux qui détestent Israël et ont des mansuétudes envers les tueurs de Juifs israéliens comme des antisémites.

Quiconque ne discerne pas qu’Israël est une démocratie agressée depuis 1948 par la haine islamique pratique l’aveuglement volontaire d’une manière particulièrement répugnante. En 1948, les chambres à gaz d’Auschwitz n’avaient cessé de fonctionner que depuis trois ans. Depuis, la haine islamique a tué des Juifs israéliens par centaines et a tenté de prolonger ce qu’Hitler avait enclenché, en se référant souvent à Hitler, et quiconque trouve des excuses à la haine islamique est à mes yeux digne de ceux qui fermaient les yeux quand Auschwitz tournait à plein régime.

Quiconque ne voit pas que les tueurs de Juifs israéliens sont des antisémites motivés par le djihad et des volontés exterminationnistes pratique l’aveuglement volontaire d’une manière tout aussi répugnante. Il n’est pas nécessaire de chercher longtemps pour découvrir ce qu’est l’OLP, cachée désormais derrière le sigle «Autorité palestinienne», et pour discerner qui était Yasser Arafat, qui est Mahmoud Abbas, et qui sont les dirigeants du Hamas.

Les pays d’Europe sont dirigés, à des degrés divers, et depuis des années par des antisémites hypocrites qui souhaitent la disparition d’Israël et la mort des Juifs israéliens, mais qui n’osent pas le dire, et agissent subrepticement : ils financent des organisations anti-israéliennes en Israël même, aux fins de mener un travail de sape et de diabolisation. Ils financent aussi l’OLP, donc des écoles où on enseigne la haine des Juifs, façon Troisième Reich, et des médias qui incitent au meurtre de Juifs, façon Goebbels. Et quand des meurtres arrivent, ils disent que c’était fatal et que c’est la faute des Juifs israéliens. Les dirigeants des pays d’Europe reçoivent aussi des gens comme Mahmoud Abbas et écoutent poliment, d’un air complice, les discours emplis de mensonges et d’insanités qui sont déversés devant eux. Quand des initiatives diplomatiques anti-israéliennes sont prises par des gens comme Mahmoud Abbas, ou par leurs comparses du monde arabe, ils approuvent et appuient ces initiatives, ou parfois s’abstiennent lâchement, sachant fort bien que qui ne dit mot consent. La France a des dirigeants qui pratiquent ce genre d’exercice sans rechigner.

Les Etats-Unis, avant Barack Hussein Obama ont eu des dirigeants un peu plus dignes, et quand bien même des dirigeants américains ont aussi financé l’OLP, rares sont ceux avant Barack Hussein Obama qui ont accusé les Juifs israéliens d’être responsables des violences qu’ils subissaient.

Avec Barack Hussein Obama, c’est arrivé à de nombreuses reprises. Des dirigeants américains ont aussi reçu des gens comme Mahmoud Abbas et écouté poliment les discours emplis de mensonges et d’insanités déversés devant eux, certains ont soutenu des initiatives diplomatiques anti-israéliennes et les ont approuvées et appuyées, mais aucun n’avait fait ce que Barack Hussein Obama a fait le 23 décembre, et aucun n’a laissé passer au Conseil de sécurité des Nations Unies une motion aussi infâme que celle que Barack Hussein Obama a laissé passer le 23 décembre.

Cette motion dit qu’Israël viole le «droit international» en occupant tous les territoires situés au-delà des «frontières de 1967», y compris Jérusalem Est ; elle considère ces territoires comme «territoires palestiniens», et définit toute présence juive sur ces territoires comme relevant de la colonisation et violant elle-même le droit international. Elle parle du terrorisme de telle façon qu’il est aisé de comprendre que les Juifs israéliens sont considérés comme terroristes dès lors qu’ils se défendent contre des agressions.

La motion falsifie les faits dès lors qu’il n’y a jamais eu de frontières de 1967, mais des lignes d’armistice, après une guerre d’agression exterminatrice arabe menée en 1948-49 contre Israël, dès lors que ces territoires n’ont jamais été «palestiniens», et dès lors que ces territoires sont, depuis 1948, sans statut défini : ils ont été annexés par la Jordanie, puis perdus par elle, dans les deux cas par la guerre et dans les deux cas par des guerres menées par la Jordanie. Ce sont des territoires «disputés» parce qu’Israël, qui aurait pu le faire, ne les a pas annexés.

La motion ne relève d’aucun «droit international» dès lors que les Nations Unies sont au droit ce que le cancer généralisé est à la bonne santé, sont devenues depuis longtemps un club de dictatures où les démocraties ont le tort de se compromettre encore et abritent des absidioles ou des totalitaires sont censés incriminer des Etats de droit au nom des «droits de l’homme».

La motion relève d’une novlangue orwellienne en présentant les victimes effectives ou potentielles du terrorisme comme étant effectivement ou potentiellement terroristes.

Qu’un pareil torchon sale ait été voté par la France (et par le Royaume-Uni) n’est pas du tout surprenant, au vu de ce que j’ai écrit plus haut.

Que le torchon en question ait été entériné par Barack Hussein Obama montre que celui-ci s’abaisse au niveau de la France et du Royaume-Uni, donc très bas, et montre ainsi qu’il est resté jusqu’au bout indigne d’être President des Etats-Unis.

Le torchon en question n’a pas de conséquences directes, mais des conséquences indirectes peuvent en découler : des pays peuvent l’invoquer pour justifier des décisions de boycott de produits israéliens, les organisations BDS (boycott, désinvestissements, sanctions) peuvent en tirer argument. Plus grave : des pays peuvent l’utiliser pour dire que tout Juif israélien vivant dans les territoires dits «occupés» (qui incluent la moitié de Jérusalem, dont la vieille ville) est un hors-la-loi et peut se voir arrêté dans l’un des pays concernés.

Le texte ne peut que difficilement être abrogé. Il faudrait pour cela une autre motion, et des pays tels que la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni s’y opposeraient sans aucun doute.

Les grandes organisations juives américaines, dont l’Anti Defamation League se sont déclarées outragées par la décision de Barack Obama. Si cela signifie qu’elles discernent que Barack Hussein Obama les a prises pour des idiots utiles, c’est de leur part un pas dans la bonne direction, mais ce pas vient vraiment très tard. Seule la Zionist Organisation of America a été lucide d’emblée sur Barack Hussein Obama.

Donald Trump a dit que dès qu’il deviendrait Président, le 20 janvier, tout changerait.

On peut légitimement espérer que ce sera le cas. Il sera vraiment temps. Comme l’a dit John Bolton voici peu, l’un des seuls arguments que comprennent les Nations Unies est l’argent : les Etats-Unis financent cette imposture à hauteur de 23 pour cent. Les Etats-Unis peuvent cesser de financer les Nations Unies. Ils peuvent aussi envisager des mesures de rétorsion vis-à-vis de tout pays qui invoquerait la motion pour prendre des mesures anti-israéliennes, quelles qu’elles soient. Ils peuvent, et devraient, couper toute contribution financière au fonctionnement de l’Autorité palestinienne.

Le gouvernement d’Israël peut lui-même réagir. Naftali Bennett a proposé des mesures d’annexion de parts de la Judée-Samarie. C’est une bonne idée. Annexer la Judée-Samarie dans son ensemble me semblerait une meilleure idée encore. Des mesures devraient être prises aux fins d’asphyxier l’Autorité palestinienne qui, tant qu’elle existera, se conduira de manière maléfique.

© Guy Millière pour Dreuz.info.