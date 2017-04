Banque d’Israël : ‘changez vite vos anciens billets’

La Banque d’Israël a annoncé qu’elle commencerait dans un mois à prendre des commissions sur le changement des anciens billets de 50, 100 et 200 shekels qui ne seront plus en cours sur le marché. Elle a donc lancé un appel au public concerné, l’engageant à se présenter au plus vite à l’un de ses guichets pour procéder gratuitement à l’échange. Elle a précisé que cette démarche était nécessaire pour permettre l’arrivée des nouveaux billets de 20 et de 100 shekels avec l’effigie des poétesses Rachel et Leah Goldberg, qui doivent entrer en circulation avant la fin de l’année.