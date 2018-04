Bande de Gaza: Tsahal détruit un tunnel souterrain

Les forces de Tsahal ont détruit en fin de semaine dernière un nouveau tunnel souterrain qui avait déjà atteint le territoire de l’Etat d’Israël. L’information a été autorisée à être publiée dimanche matin.

Le porte-parole de Tsahal, Ronen Manlis a précisé qu’il s’est agi du cinquième tunnel du genre détruit ces derniers mois par l’armée en territoire israélien. Ce tunnel partait de la région de Jabaliya, au nord de la bande de Gaza, sur plusieurs kilomètres. A Tsahal on estime que l’infrastructure des tunnels terroristes du Hamas devrait être détruite d’ici la fin 2018.

Par ailleurs, le porte-parole de Tsahal a annoncé que neuf kilomètres sur soixante-cinq avaient déjà été achevés dans la muraille souterraine anti-tunnels le long de la frontière avec la bande de Gaza.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a révélé qu’il s’agit du tunnel le plus long et le plus profond découvert et détruit par Tsahal durant les deux dernières années, et qui avait coûté au Hamas des millions de dollars destinés à la population de Gaza. Il a attribué ce succès aux progrès technologiques significatifs effectués par Tsahal. “Tout comme Dôme de Fer, le ‘cerveau juif’ trouve des solutions pour des problèmes auxquels les autres se heurtent les autres depuis près d’un siècle” a ironisé le ministre.

Vidéo:

Photo archives porte-parole Tsahal