Bande de Gaza: sévère avertissement de Tsahal au Jihad Islamique

Deux semaines après la destruction du tunnel souterrain par Tsahal, lors de laquelle une douzaine de terroristes, la plupart appartenant au Jihad Islamique ont été éliminés, le coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires Yoav Mordekhaï a lancé un sévère avertissement à l’organisation terroriste.

Dans un message diffusé en langue arabe, le général Mordekhaï avertit qu’en cas d’attentat ou d’attaque quelconque de la part du Jihad Islamique, Tsahal réagira avec force. « Nous savons que le Jihad Islamique prépare quelque chose mais il joue avec le feu au détriment de la population de Gaza », a prévenu l’officier. Il a appelé la direction du Jihad Islamique qui se trouve à Damas – et soutenue par l’Iran – de « bien réfléchir et de contrôler la situation » et a même laissé entendre que les chefs du mouvement pourraient être ‘victimes’ d’éliminations ciblées.

Comme d’habitude, les organisations terroristes jurent vengeance lorsque Tsahal déjoue des attentats d’envergure comme celle qui était certainement prévue au moyen de ce tunnel qui était déjà arrivé en territoire israélien. Yoav Mordekhaï a également précisé que la réponse de Tsahal visera également le Hamas qui est tenu pour responsable de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90