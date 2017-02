Baisse des prix dans l’alimentation avant Pessah’

Contrairement aux années précédentes, les prix des produits alimentaires devraient baisser à l’approche de Pessah. Le ministre des Finances Moshé Kahlon (Koulanou) aurait déjà pris un certain nombre de mesures pour permettre que les fruits, les légumes, la viande et le poisson soient cette fois moins chères avant les fêtes. Il a pris cette décision pour éviter tout risque de pénurie ou de hausse des prix comme cela s’est passé il y a un an et demi avant les fêtes de Tichri.