Baisse du prix de l’eau pour les couches les plus défavorisées

En vertu des accords de coalition entre Shass et la Likoud, la commission de l’Intérieur de la Knesset a adopté la demande du ministre Arié Dery de baisser les tarifs de l’eau pour les couches les plus défavorisées. De manière concrète, ces familles bénéficieront d’une réduction de 14,5% des tarifs sur l’eau de consommation domestique. Cette baisse se rajoute à celle des tarifs des transports publics décrétée il y a une année, elle aussi sur revendication de Shass.

Arié Dery s’est réjoui de cette décision de la commission de l’Intérieur et a remercié son président David Amsallem ainsi qu’Itshak Vaknin, représentant de Shass dans cette commission. Il s’est également félicité du fait que cette baisse de tarifs se soit faite dans le cadre d’une loi ce qui rend son annulation plus difficile. Il a estimé qu’entre l’eau et les transports publics, une famille très modeste pourra économiser jusqu’à trois-cent shekels par mois.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90