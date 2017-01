Bahreïn: exécution de terroristes chiites

Trois terroristes musulmans chiites ont été exécutés dimanche matin au Bahreïn. Ils étaient accusés d’avoir posé un engin piégé qui avait causé la mort de trois policiers en 2014. Il s’agit des premières exécutions dans cet émirat depuis 2008.

Ces exécutions risquent de raviver la tension entre l’Iran et cette île et par conséquent entre Téhéran et Riyad qui protège le régime en place à Manama. Ce régime monarchique est d’obédience sunnite alors que la majorité de la population est chiite. C’est la raison pour laquelle l’Iran soutient les mouvements de rebellion chiites qui réclament le pouvoir.

Il y a quelques années, l’Arabie saoudite avait même envoyé des troupes sur place pour aider le régime à mater la rébellion. Une mainmise de l’Iran sur cette petit île de 765 km2 constituerait en effet une menace pour l’Arabie Saoudite et le Qatar, séparés d’à peine quelques dizaines de kilomètres de Bahreïn.

