Bachar El-Assad envoie un message d’amitié à Kim Jong-un

Qui se ressemble s’assemble. Le dictateur sanguinaire syrien Bachar El-Assad a adressé un message d’amitié à son homologue nord-coréen Kim Jong-un a l’occasion du 105e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, le grand père de l’actuel président. Dans son message, Bachar El-Assad souligne l’amitié entre les peuples syrien et nord-coréen « qui est fondée sur des intérêts communs ». Le président syrien a rajouté que « les deux pays doivent souffrir pour atteindre leurs objectifs ».

Il faut rappeler que le site nucléaire syrien détruit par l’armée de l’air de Tsahal en septembre 2007, sous le gouvernement Olmert, était le même que celui de Yongbyon en Corée du Nord.

Kim Jong-un, l’actuel président est le troisième dictateur de la dynastie des Kim. Son grand-père Kim Il-sung fut le premier dirigeant de la Corée du Nord, de 1948 à 1994, supprimant toute opposition et instaurant le culte de la personnalité. Après lui ce fut Kim Jong-il, qui prit la suite de 1994 jusqu’à sa mort en décembre 2011. Son fils Kim Jong-un prit la suite alors qu’il n’était âgé que de 28 ans. Tout comme son père et son grans-père, il exerce un pouvoir tyrannique sur sa population, n’hésitant pas à faire assassiner ceux qui s’opposent à ses caprices les plus fantaisistes, y compris des proches membres de sa famille.

Photo Illustration