Bac Bleu Blanc: Une déclaration d’amour annuelle

La 15e édition du Bac Bleu Blanc, organisée par l’Agence Juive et la Havaya Israelite, a emmené cette année encore plus de 1000 élèves de Terminale des lycées juifs français. Plus de 25 établissements parisiens et de Province étaient fièrement représentés pour une semaine inoubliable dans le pays.

Comme chaque année, les jeunes ont pu découvrir le monde universitaire israélien et toutes les options qui s’offrent à eux après le bac, comme les programmes MASSA.

Mais ce n’est pas tout. Le Bac Bleu Blanc est aussi l’occasion pour ces jeunes Juifs de France de comprendre la réalité israélienne, d’approfondir encore leurs connaissances de leur histoire et de resserrer les liens avec leurs racines. Ainsi, les thèmes clés de ce voyage sont: histoire juive en Eretz Israël, le sionisme hier et aujourd’hui, Israël la Start Up Nation, le renforcement de l’identité juive, l’avenir d’Israël.

Les lycéens qui ont participé au Bac Bleu Blanc ont visité des universités, rencontré des étudiants, des anciens de leurs écoles qui ont fait leur alya, des cadres de la hi-tech et ont participé à des actions sociales dans le pays.

Le clou du séjour étant, comme le veut la tradition, le rendez-vous à Binyané Haouma, à Jérusalem pour un salon des universités qui se termine par une soirée grandiose en présence, notamment du Président de l’Agence Juive, Nathan Sharansky. Enfin, pour clôturer un séjour riche en rencontres et en émotions, la troupe du Bac Bleu Blanc s’est rendu au Kotel, après Shabbat pour une cérémonie avec le Grand Rabbin de Jérusalem, le Rishon Le Tsion, Harav Shlomo Moshé Amar.

Au moment même où l’obscurité s’épaississait au sein de l’Assemblée générale de l’ONU qui votait à une écrasante majorité contre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, ces lycéens français ont fait briller de la plus forte et de la plus belles des manières la lumière de leur amour pour Israël et sa capitale.