Ayouba Kara se mobilise pour la libération d’Ebra Mengistu

Le ministre druze Ayoub Kara (Likoud) veut absolument arriver à faire libérer Ebra Mengistu, un citoyen israélin maintenu depuis depuis deux ans dans les geôles du Hamas à Gaza. A l’occasion de Pessah’, fête de la Liberté, il a exprimé sa solidarité avec les familles des soldats et civils disparus, et tout particulièrement avec la famille Mengistu.

Devant la maman d’Ebra, il a indiqué mercredi avoir déjà contacté et impliqué l’ambassadeur d’Ethiopie en Israël, Yosef Hilawi et qu’il compte prochainement en parler au président Mulatu Teshome dans le cadre d’une visite officielle en Ethiopie.

Le ministre s’exprimait lors d’un rassemblement organisé à Ashkelon en faveur de la libération d’Ebra Mengistu. Il a été chaleureusement applaudi par l’assistance.

Ayou Kara se rendra la semaine prochaine en Ethiopie, principalement pour promouvoir les liens économiques et la coopération entre les deux pays, dans le cadre de l’offensive diplomatique du Premier ministre Binyamin Netanyahou en direction de l’Afrique.

Mais il a promis que le cas d’Ebra Mengistu fera partie de son programme.

Rappelons que la famille du jeune homme est absolument sans nouvelles de lui depuis l’annonce de sa présence à Gaza, et que le Hamas exige la libération de nombreux terroristes rien que pour fournir quelques informations sur Ebra Mengistu et Hisham El-Hayeb, deux citoyens détenus à Gaza ainsi que sur les dépouilles de Hadar Goldin hy’d et Oron Shaoul hy’d.

