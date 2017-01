Ayoub Kara: « Le Camp national peut être tranquille »

Le vice-ministre de la Coopération régionale Ayoub Kara (Likoud) a tenu à répondre à tous ceux qui à gauche exigent la démission immédiate de Binyamin Netanyahou ainsi qu’à rassurer les électeurs de droite quelque peu inquiets des développements de l’enquête touchant au Premier ministre: « Le Camp national peut être tranquille. Comme par le passé, la fumée va se dissiper et la population d’Israël continuera à soutenir Binyamin Netanyahou qui continuera encore de longues années à diriger le pays comme il l’a toujours fait, dans le développement et la sécurité ».

Ceci dit, la classe politique et les médias commencent à imaginer un après-Netanyahou. Un sondage diffusé sur Aroutz 2 concernant la personnalité politique la plus apte à diriger le Camp national en cas de départ de Binyamin Netanyahou: c’est Naftali Benett qui arrive en tête des préférences avec 15% de soutien des électeurs de, suivi par Guilad Erdan 11%, Moshé Cahlon 9%, Avigdor Lieberman 6%, Miri Reguev et Israël Katz 4% et Yuli Edelstein comme Youval Steinitz avec 3% chacun.

Photo Marc-Israël Sellem / POOL