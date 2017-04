Ayelet Shaked: « Le transfert de l’ambassade est une grande occasion manquée »

Interviewée vendredi après-midi par des journalistes, la ministre de la Justice Ayelet Shaked a évoqué la prochaine visite du président Donald Trump en Israël. Evoquant la possibilité d’un « deal » qu’aurait l’intention de proposer le président américain transfert de l’ambassade contre reconnaissance par Israël d’un Etat ‘palestinien’, Ayelet Shaked a dit: « Si c’est vrai, il s’agit d’un échec prévu d’avance. Cela n’a aucune chance et cela équivaudrait à foncer avec la tête contre le mur. Il serait dommage de gaspiller du temps en venant ici et de tenter un tel accord alors que le fossé entre Israël et les Arabes palestiniens est si profond ».

Et sur la promesse électorale de Donald Trump de transférer l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, la ministre de la Justice a égratigné le Premier ministre sans le nommer: « Cette promesse n’est pas honorée parce que des pressions venant d’Israël sont exercées sur l’Administration Trump. Je pensais que c’était une occasion historique de sortir de la voie d’un Etat ‘palestinien’ mais cela ne s’est pas passé. C’est la vérité telle quelle. Je ne sais pas qui a tenté d’influencer le président Trump depuis ici ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90