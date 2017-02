Ayelet Shaked sur la tombe du H’atam Sofer

La ministre israélienne de la Justice Ayelet Shaked (Habayit Hayehoudi), en déplacement en Autriche, s’est rendue jeudi matin sur la tombe du H’atam Sofer, Rav Moshé Schreiber (1762-1839), qui se trouve dans la ville de Bratislava (anciennement Presbourg) en Slovaquie. Elle y a déposé une pierre et a récité quelques psaumes. Elle a ensuite déclaré aux médias que cette visite, faite en tant que ministre de l’Etat d’Israël, avait été pour elle ‘un moment très émouvant’. Elle a rappelé que de nombreux textes et décrets juridiques se référaient aux écrits du H’atam Sofer, y compris à la Cour suprême, ce qui montrait son importance en tant que leader religieux, décisionnaire et maitre à penser pour toute la société israélienne.