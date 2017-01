Ayelet Shaked met les choses au point devant des ambassadeurs étrangers

La ministre de la Justice Ayalet Shaked s’est exprimée à l’Institut Massoua à l’occasion d’une cérémonie officielle dans le cadre de la Journée internationale du Souvenir de la Shoah. Evoquant l’antisémitisme qui s’exprime aujourd’hui notamment sous la forme du terrorisme arabe palestinien, elle a voulu mettre les choses au point devant des ambassadeurs étrangers coutumiers de trouver des explications à ce terrorisme là: « Ici en Israël, les Juifs ne sont pas assassinés à cause d’une soi-disant frustration face à l’impasse du processus de paix. Ils sont assassinés à cause de l’antisémisme, de l’antisionisme et de l’incitation à la violence qui émanent de l’Autorité Palestinienne et du Hamas ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90