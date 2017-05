Ayelet Shaked: « Les Etats-Unis doivent sortir des sentiers battus »

A dix jours de la visite en Israël du président Donald Trump et alors que de nombreuses rumeurs circulent sur une initiative diplomatique que le président américain voudrait lancer, la ministre de la Justice Ayelet Shaked (Habayit Hayehoudi) a exprimé son avis sur cette question. Actuellement à New York, elle demande aux Américains de comprendre qu’Israël n’acceptera jamais la solution des deux Etats telle qu’elle est perçue actuellement et recommande d’abandonner définitivement ce paradigme qui prévaut depuis tant d’années dans la communauté internationale y compris dans les différentes administrations américaines.

Prenant acte que la nouvelle Administration américaine et très soucieuse des intérêts israéliens et que le président Donald Trump a un sincère souhait d’amener la paix, elle recommande à la diplomatie US de « sortir des sentiers battus » et de faire preuve d’inventivité et de créativité pour trouver des solutions réalistes.

Parlant du fameux « deal » souhaité par Donald Trump, Ayelet Shaked estime qu’il n’est pas obligatoire qu’il s’agisse d’un deal politique mais d’un deal économique régional qui aurait des répercussions positives pour tout le monde.

Par ailleurs, la ministre s’est réjouie du fait que la visite du président américain coïncide avec la période de Yom Yeroushalaïm et a noté la nouvelle atmosphère très pro-israélienne qui règne dans les allées du pouvoir américain.

Sur le plan professionnel, Ayelet Shaked rencontrera notamment son homologue américain Jeff Sessions avec lesquel elle compte notamment discuter de la lutte contre l’incitation sur les réseaux sociaux ainsi que des réseaux du financement du terrorisme.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90