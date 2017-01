Ayelet Shaked: « El-Or Azaria aurait mérité un procès plus propre »

La ministre de la Justice Ayelet Shaked s’est exprimée sur le procès d’El-Or Azaria. Sans remettre en question l’autorité et le verdict du tribunal militaire, elle a tout de même estimé que le résultat était dû à plusieurs problèmes intervenus avant et pendant la procédure.

Sur sa page Facebook, la ministre a notamment écrit: « El-Or Azaria n’est pas le seul qui a commis des erreurs. Dans ce procès, il y a eu toute une série de fautes et de disfonctionnements qui ont abouti à une tragédie: une enquête militaire dont des éléments ont (sciemment) filtré et qui ont empoisonné la procédure, un procès public qui n’aurait pas dû avoir lieu et des déclarations de politiciens (Moshé Yaalon) qui ont pris parti contre le soldat avant même que les investigations ne commencent ».

Photo Miriam Alster / Flash 90