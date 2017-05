Ayelet Shaked égratigne Binyamin Netanyahou

La ministre de la Justice a été l’invitée d’une émission de télévision et a été interrogée sur la visite du président Donald Trump en Israël. Ayelet Shaked a adressé une critique à l’encontre du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui selon elle aurait dû dire franchement au président Trump qu’il est désormais opposé à la création d’un Etat « palestinien ». La ministre a dit qu’une telle déclaration aurait été plus conforme à la réalité « car il n’y aura pas d’Etat’palestinien’ entre la Méditerranée et le Jourdain ».

La ministre a regretté que le Premier ministre n’ait pas profité de l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle administration bien disposée à l’égard d’Israël pour modifier le discours officiel et quitter le carcan de la solution des deux Etats. « Donald Trump est un président spécial, il n’est pas enfermé dans des paradigmes classiques, nous avons rate une occasion unique de changer de disque », a rajouté Ayelet Shaked.

La ministre de la Justice a aussi évoqué le discours de Binyamin Netanyahou à Yom Yeroushalaïm. Elle lui a rendu hommage pour ses propos mais a tout de même exprimé une certaine inquiétude sur ce qu’il n’a pas dit: « Binyamin Netanyahou a solennellement proclamé que le Kotel et le Mont du Temple resteront à jamais sous souveraineté israélienne…mais qu’en est-il d’autres parties de Jérusalem? », s’est demandée Ayelet Shaked.

Photo Hadas Parush / Flash 90