Yoël Strick: « Une guerre courte mais un millier de roquettes par jour ».

Le général Yoël Strick, futur commandant de la région militaire nord a évoqué le scénario de la prochaine confrontation avec le Hezbollah. Il a indiqué que ce conflit devra être le plus rapide possible mais également qu’il sera inévitable de faire évacuer plus de cent-mille citoyens – voire davantage – qui habitent en Galilée et les déplacer à au moins 45 kilomètres de la frontière. Il prévoit un scénario de milliers de roquettes et missiles qui s’abattront sur le pays avec des dégâts certains.

L’officier, qui est actuellement commandant de la Défense passive indique également que le Hezbollah tentera au maximum d’impliquer la population civile israélienne afin de perturber la vie du pays et crier victoire. Yoël Strick a précisé qu’Israël est aujourd’hui le pays le plus protégé du monde mais qu’il est impossible d’être totalement hermétique.

Le gouvernement israélien a prévenu le gouvernement libanais qu’en cas d’affrontement provoqué par le Hezbollah, Tsahal ne fera pas de différence entre les infrastructures du Hezbollah et celles du Liban, et que ce pays sera très durement touché à cause de l’attitude de l’organisation terroriste chiite.

Photo Wikipedia