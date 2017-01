Aviv Gefen se déchaîne contre Binyamin Netanyahou

Lors d’un concert donné jeudi soir au port de Tel-Aviv, le chanteur Aviv Gefen s’en est soudain pris au Premier ministre, reprenant parfois des expressions vulgaires empruntées au message vidéo enregistré il y a quelques mois par le député travailliste Arel Margalit.

Au début de sa logorrhée haineuse, il a quelque peu oublié le changement survenu à Washington et accusé Binyamin Netanyahou d’avoir « détruit les relations israélo-américaines » et « totalement isolé Israël dans le monde ». Puis il a attaqué personnellement le Premier ministre: « Nous avons fait grandir ici un dictateur, un paranoïaque et un dirigeant qui ne résiste pas aux pressions ». « Si vous êtes réellement un homme, démissionnez! » a-t-il lancé sous les ovations d’un public acquis à cette cause.

Aviv Gefen a appelé « à expédier Netanyahou à la maison par voie démocratique ».

Ce n’est pas la première fois que ce chanteur utilise la scène pour s’en prendre violemment à Binyamin Netanyahou. En février 2015, en fond de scène lors d’un concert, étaient apparus les portraits de Binyamin Netanyahou, Naftali Benett et Avigdor Lieberman frappés d’un X rouge.

