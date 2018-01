Avigdor Lieberman veut sanctionner financièrement l’Autorité Palestinienne

Comme tous les lundis, les différents partis politiques se réunissent pour discuter des sujets à l’ordre du jour de l’actualité. Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a présidé la séance de son parti, Israël Beiteinou et à abordé plusieurs sujets, dont la loi sur l’ouverture des minimarkets le Chabbat, celle de la peine de mort pour les terroristes ou son plan pour relancer massivement la construction juive en Judée-Samarie.

Concernant le terrorisme, le ministre a également soulevé la question récurrente des salaires versés par l’AP aux terroristes détenus en Israël et aux familles des terroristes éliminés. Il a annoncé que le ministère de la Défense va présenter un protocole de loi qui prévoit de déduire ces sommes astronomiques – un milliard de shekels par an – de l’argent reversé par Israël à l’AP issu de la collecte de la TVA en Judée-Samarie. Avigdor Lieberman a déclaré: « L’Autorité Palestinienne soutient le terrorisme car plus un terroriste a commis un acte grave, plus élevé sera son salaire ou celui perçu par sa famille. C’est un encouragement direct au terrorisme ».

On est encore loin de l’intention aux actes, mais il faut juste se poser la question pourquoi une telle décision aussi logique tarde tant à être prise? Il est vrai que durant la période Obama, Israël avait à plusieurs reprises cessé de transférer ces montants à l’AP pour la sanctionner après des initiatives anti-israéliennes sur le plan international, mais le gouvernement avait rapidement dû faire marche arrière suite à un coup de téléphone venu de Washington. Les temps ont changé, et le gouvernement israélien devrait profiter de la politique similaire pratiquée par l’Administration Trump pour corriger cette anomalie surréaliste.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90