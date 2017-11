Avigdor Lieberman rencontre ses homologues grec et chypriote

Pour la première fois depuis son entrée en fonction, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a rencontré conjointement ses homologues grec et chypriote, respectivement Pános Kamménos et Christoforos Fokaidès. Cette rencontre a eu lieu à Athènes où le ministre israélien effectue une visite officielle.

Sous l’impulsion de Binyamin Netanyahou, Israël, la Grèce et Chypre ont tissé des liens très étroits depuis 2009 dans divers domaines, notamment commercial, sécuritaire et énergétique, au point de sceller ensemble une alliance stratégique tripartite.

Ce sommet tripartite a donné lieu à des entretiens sur diverses questions sécuritaires et stratégiques communes aux trois pays: la lutte contre le terrorisme, la défense des frontières maritimes et la lutte contre l’immigration clandestine. Avigdor Lieberman a souligné la coopération et l’entente qui lie les trois pays, des démocraties qui font face à des défis similaires.

Lors de son séjour, le ministre de la Défense rencontrera également le ministre grec des Affaires étrangères Nikólaos Kotziás et le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense du parlement grec.

La chaude amitié qui règne entre Israël et la Grèce est d’autant plus impressionnante que le pays est actuellement gouverné par le parti d’extrême gauche Syriza d’Alexis Tsipras. Ce dernier entretient également d’excellentes relations personnelles avec Binyamin Netanyahou.

