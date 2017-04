Avigdor Lieberman approuve l’ouverture des supermarchés le shabbat à Tel-Aviv

Le ministre de la Défense et président d’Israël Beitenou a exprimé son soutien à la décision de la Cour suprême concernant l’ouverture des supermarchés le shabbat à Tel-Aviv. « Il s’agit d’une mesure équilibrée qui d’un côté maintient le shabbat comme jour de repos mais permet aussi aux habitants de la ville de se promener et faire leurs achats comme ils le désirent », a estimé le ministre. Il a voulu rappeler que Tel-Aviv avait son style et son mode de vie depuis sa création et qu’il n’y a aucune raison que l’Etat interfère dans ces coutumes.

A l’opposé, les partis orthodoxes à la Knesset menacent de quitter la coalition si la décision de la Cour suprême n’est pas contrée et contournée par le gouvernement. Mercredi, le ministre de l’Intérieur a déjà saisi le Conseiller juridique du gouvernement pour voir comment le gouvernement pourrait voter une loi sur le shabbat qui annulerait l’effet de la décision de la Cous suprême. De son côté le ministre des Cultes David Azoulay (Shass) a accusé la Cour suprême « d’avoir piétiné le Shabbat ».

Cette question pourrait bien provoquer l’une des crises les plus graves au sein de la coalition.

Photo Mendy Hetzman / Flash 90