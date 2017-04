Avigdor Lieberman appelle à un boycott général du journal Haaretz

Après l’article antisémite écrit par Yossi Klein dans Haaretz contre le public sioniste-religieux, le ministre de la Défense lance un appel au boycott et au désabonnement de ce quotidien. Sur sa page Facebook, Avigdor Lieberman écrit que « Haaretz est depuis longtemps devenu une plateforme pour tous ceux qui haïssent l’Etat d’Israël, mais l’article de Yossi Klein, journaliste frustré et insignifiant a franchi toutes les lignes rouges ».

Le ministre rajoute: « Yossi Klein s’est attaqué au public sioniste-religieux qui est un public merveilleux qui contribue significativement à la solidité et la sécurité d’Israël, infiniment plus que Yossi Klein et ses amis du Haaretz n’auront fait de leur vie entière. Le fait que la rédaction de ce journal ait autorisé la publication d’un tel article démontre que ce quotidien a perdu tous ses repères et que la haine de soi de ses dirigeants envers tout ce qui est juif ou israélien leur ont fait perdre leur esprit ».

Interrogé jeudi matin à propos des réactions suite à son article, Yissi Klein a persisté, estimant qu’il n’y avait aucune raison pour qu’il présente des excuses.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90