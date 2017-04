Avigdor Lieberman à Moscou

Le ministre de la Défense est à Moscou pour assister à la 6e Conférence internationale sur la Sécurité internationale. Quelque 750 personnalités y sont présentes dont vingt ministres de la Défense.

En marge de ce sommet, Avigdor Lieberman a pu avoir un entretien avec son homologue russe Sergueï Choïgou. Le ministre israélien a indiqué que le Proche-Orient est devenu « une pépinière du terrorisme » ainsi qu’une « zone d’instabilité internationale » due à des causes économiques, sociales et religieuses. Il a souligné qu’Israël est au centre de ce phénomène et connait des menaces à ses frontières de la part de plusieurs organisations terroristes.

Pour sa part, le ministre russe de la Défense a loué la coopération entre la Russie et Israël dans la lutte contre le terrorisme et a annoncé la poursuite de la coordination entre les deux armées dans les cieux syriens. « Israël est un associé central de la Russie et un acteur majeur au Proche-Orient », a rajouté Sergueï Choïgou.

Dans le cadre de cette conférence, le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir est également à Moscou et a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov. Le chef de la diplomatie saoudienne a eu des mots très durs envers l’Iran et le Hezbollah, mais le ministre russe est resté inflexible: « Nous ne considérons pas le Hezbollah comme une organisation terroriste et la présence de forces iraniennes en Syrie est le résultat d’une demande du gouvernement syrien ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90