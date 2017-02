Avi Roeh: « La Judée-Samarie est la solution au problème du logement »

Le président du Conseil des localités juives de Judée-Samarie a participé dimanche à la convention du magazine économique Globes. Il a pris la parole et a notamment déclaré qu’il existe une solution au problème du logement en Israël. Il a rappelé que dans l’étroite bande entre Ashdod et Hadera, vit la majorité de la population israélienne. Ainsi, a-t-il expliqué, la solution pour l’offre et pour les prix des logements réside en Judée et en Samarie et a souligné que de nombreux jeunes couples trouvent déjà une solution en s’installant dans ces deux régions.

Photo Miriam Alster – Flash 90