Avi Gabbaï: « Je ne siègerai pas avec la Liste arabe unifiée »

Le président du Camp Sioniste Avi Gabbaï s’est dit extrêmement confiant dans ses chances de devenir un jour Premier ministre et d’obtenir au moins 30 sièges dans un avenir proche, souligant que « Binyamin Netanyahou n’est pas éternel ». Il s’est dit convaincu que le succès de son parti lui permettra un jour former une large coalition mais sans les partis arabes. « Je ne vois rien qui nous est commun », a-t-il expliqué.

Concernant l’apport de nouvelles « têtes », il a souhaité l’arrivée d’une personnalité issue des rangs de Tsahal afin de redonner une image sécuritaire au Parti travailliste.

Les espoirs du nouveau président travailliste risquent cependant d’être vains. Yaïr Lapid a depuis longtemps affirmé qu’il ne siègerait pas dans un gouvernement dirigé par le Parti travailliste, et les relations entre Avi Gabbaï et Moshé Cahlon, président de Koulanou sont exécrables depuis qu’il a claqué la porte du parti pour adhérer au Camp Sioniste.

Le député travailliste arabe Zouheir Bahloul a réagi négativement aux propos de son chef de parti concernant son refus d’inclure des partis arabes dans une éventuelle coalition: « Je regrette ces propos. Mon parti a toujours eu comme objectif la coexistence entre Juifs et Arabes et cette déclaration ne s’accorde pas avec cet idéal. La Liste arabe unifiée représente – malgré tous les problèmes – la population arabe du pays, et ce genre de d’affirmations risque d’avoir des conséquences extrêmes et très regrettables. C’est dommage ».

Le député a rajouté que pour « remplacer le pouvoir destructeur de la droite » il fallait impérativement créer un bloc de centre-gauche qui ferait alliance avec la population arabe israélienne. Zouheir Bahloul a conclu en disant qu’il allait poursuivre son action en vue d’un rapprochement politique avec les représentants des partis arabes afin de mettre fin au pouvoir de la droite…

