Avi Gabbaï défie Itshak Herzog

A ce rythme, il y aura bientôt autant de candidats à la présidence du Camp Sioniste que celui-ci ne compte de députés! Après Omer Bar-Lev et Stav Shafir en fin de semaine, c’est Avi Gabbaï qui a annoncé Shabbat sa candidature à la présidence du parti.

L’ancien membre de Koulanou avait démissionné de son poste de ministre de la Protection de l’environnement en mai 2016, suite à l’accord sur le gaz, et avait rejoint les rangs du Camp Sioniste à la fin 2016. Invité sur le plateau d’Aroutz 2 samedi soir, Avi Gabbaï a notammennt été questionné sur sa « précipitation » voire sur une certaine « suffisance » de la part d’un homme politique relativement novice et à peine entré au Camp Sioniste. Il a répondu qu’il avait déjà annoncé lors de son ralliement qu’il envisageait non seulement une place de député mais également de briguer le poste de président du parti. Il a également justifié sa décision par « l’enthousiasme » qu’il aurait rencontré auprès des militants et d’autres citoyens en ratissant le pays.

Et lui-aussi, comme les autres prétendants, a assuré qu’il est le seule qui pourrait battre Binyamin Netanyahou!

Ainsi, il y a maintenant au moins cinq challengers officiels d’Itshak Herzog: Arel Margalit, Amir Peretz, Stav Shafir Omer Bar-Lev et Avi Gabbaï, sans compter Shelly Yehimovitch et Eitan Cabel, pour autant qu’ils ne soient pas exclus du parti après le mini-scandale du deal qu’ils ont conclu dans le dos du parti. Et en attendant les autres…

Photo Emil Salman / POOL