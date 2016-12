Avi Gabbaï adhère au Camp Sioniste

L’ancien ministre de la Protection de l’environnement Avi Gabbaï a annoncé son adhésion au Camp Sioniste. Entré au gouvernement sur la liste Koulanou de Moshé Cahlon, Avi Gabbaï avait fini par être un élément d’opposition au sein du gouvernement, notamment dans le dossier de l’accord sur le gaz. Il avait fini par démissionner. On comprend aujourd’hui la raison de son attitude, Avi Gabbaï est tout simplement un homme de gauche. Il a appelé les membres du parti à le placer en bonne position sur la liste travailliste lors des prochaines primaires: « Aidez-moi à remettre Israël sur le bon chemin », a-t-il notamment écrit.

Itshak Herzog a exprimé sa satisfaction après l’annonce de a nouvelle: « Bienvenue au Parti travailliste. Votre arrivée est une bonne nouvelle et j’appellr d’autres personnalités de qualité et droites qui veulent un changement à nous rejoindre afin de poursuivre la construction la seule et véritable alternative au pouvoir actuel ».

Alternative qui recueillerait aujourd’hui 10 mandats à peine sur les 24 dans la Knesset actuelle!

Photo Emil Salman /POOL