Avi Gabbaï, à droite toute!

Le nouveau président du Camp Sioniste poursuit son cavalier seul idéologique depuis une semaine et multiplie les déclarations qui tintent agréablement aux oreilles de l’électorat de droite, quitte à provoquer de plus en plus de remous au sein de son parti.

Jeudi soir avait lieu une soirée marquant le cinquantenaire du retour des Juifs dans la vallée du Jourdain. Dans un message enregistré, Avi Gabbaï a tenu des propos qui le font placer à droite de…Binyamin Netanyahou: « Le repeuplement juif a été et continuera à être le beau visage du sionisme. Depuis des décennies, cette réinstallation a exprimé la détermination, la réalisation et l’amour d’Erets Israël. Vous, les habitants de cette région, vous êtes les pionniers de notre génération, qui travaillez malgré les difficultés, qui faites refleurir le désert et réalisez l’impossible. Pour nous, la vallée du Jourdain a été et sera toujours la ceinture de sécurité orientale d’Israël, et le renforcement de la sécurité nécessite celui de la population…« .

C’est sur cette dernière phrase qu’Avi Gabbaï est paradoxalement plus clair et plus à droite que le Premier ministre. Ce dernier, dans toutes ses déclarations concernant l’avenir de la vallée du Jourdain en cas d’accord (hypothétique) avec l’Autorité Palestinienne affirme que « Tsahal gardera une présence d’un moins trente ans dans la Vallée du Jourdain », sans donner de précisions sur le sort de la population civile qui y réside, ce qui laisse à penser que Binyamin Netanyahou serait prêt à renoncer à long terme à cette région stratégique.

Mais la politique étant ce qu’elle est, il est difficile de ne pas voir dans ces déclarations répétées d’Avi Gabbaï une tentative stratégique de récupérer des voix à au centre-droit et à droite un peu comme Yaïr Lapid l’a fait un temps. A moins qu’il n’ait l’intention de faire revenir le Camp Sioniste à ce qu’était le Mapaï historique qui régnait dans les premières décennies de l’Etat et pour qui Erets Israël et la réinstallation des Juifs était encore une valeur, au moins aussi importante que pour la droite actuelle.

