Avi Dichter: « La France veut redorer son blason international sur notre dos »

Le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense Avi Dichter (Likoud) s’en est pris à la France et à son acharnement à organiser une conférence internationale de « paix » à Paris. Avi Dichter estime que la France est à l’heure actuelle l’un des pays les plus frustrés du continent européen: « Le Quai d’Orsay a traditionnellement soutenu le régime syrien de Hafez et Bachar El-Assad durant des dizaines d’années et aujourd’hui, la France se montre incapable de venir en aide aux centaines de milliers de civils en danger Syrie. Alors pour redorer son étoile ternie elle organise une grande conférence pour se redonner l’illusion de redevenir une puissance influente dans la région. Et sur le dos d’Israël. La France n’a pas de leçons à nous donner sur la manière de nous comporter. Je rappelle que ce n’est pas en Israël que la guillotine a été inventée », a poursuivi Avi Dichter.

Concernant le vote au Conseil de sécurité, il a rappelé l’intense activité diplomatique de l’Autorité Palestinienne auprès de l’Administration Obama pour faire adopter cette résolution, y compris après le retrait égyptien, afin de trouver d’autres pays qui présenteraient la motion à la place du Caire. Il s’est également dit d’accord avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui craint que ce ne soit pas le dernier acte hostile de l’Adminsitration américaine actuelle envers Israël.

Photo Miriam Alster / Flash 90