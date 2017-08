Avi Dichter dénonce l’indulgence de Zehava Gal-On envers Mahmoud Abbas

Le député et président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense a vivement réagi à la visite rendue par Zehava Gal-On et une délégation de Meretz à Mahmoud Abbas à Ramallah, et surtout à l’indulgence que la députée a manifesté à son égard. Tout comme la grande majorité des journalistes israéliens lorsqu’ils interviewent des députés arabes ou des membres du Fatah, Zehava Gal-On s’est bien gardé de poser les « questions qui fâchent » au chef de l’Autorité Palestinienne.

« Au nom du Ciel! Comment des députés Meretz ont-ils pu rendre visite à Mahmoud Abbas sans lui poser des questions sur les salaires qu’il verse aux terroristes et à leurs familles ou sur la glorification systématique des attentats meurtriers et de leurs auteurs??!! Quelle honte!!! », écrit notamment Avi Dichter sur sa page Facebook.

Interviewée sur Galei Tsahal après son retour de Ramallah, Zehava Gal-On n’a rien trouvé de mieux à dire que « la rencontre avec Abou Mazen et ses conseillers s’est déroulée dans une bonne et amicale atmosphère » et que « Mahmoud Abbas est un véritable partenaire de la paix pour Israël », qualifiant la direction actuelle de l’AP de « modérée »! Par contre, elle a trouvé le moyen de critiquer le Premier ministre israélien, disant partager le pessimisme exprimé par le chef de l’AP envers l’attitude des Etats-Unis et d’Israël. Elle a accusé Binyamin Netanyahou d’être mû par deux impératifs: gérer le conflit et assurer sa survie politique.

Interrogée sur le récent appui apporté par Mahmoud Abbas au dictateur nord-coréen Kim Jong-un, elle a répondu: « Nul n’est parfait »…