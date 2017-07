AUX PRÉMICES DE MA PENSÉE Par le Rav Adin Even-Israël Steinsaltz

Ce discours, dont nous fournissons ici seulement quelques extraits a été prononcé par le Rav Adin Even-Israël le 30 décembre 2010 pour marquer l’achèvement de sa traduction commentée des 45 volumes du Talmud. Cet article est publié en l’honneur de son quatre-vingtième anniversaire célébré en ces jours. Formulons ici la prière que D-ieu lui envoie une guérison complète afin qu’il puisse continuer à prodiguer son enseignement porteur de vie au plus grand nombre.

(Extrait de « Laisse mon peuple apprendre » de Rav Adin Even Israël, à paraître dans les prochains mois aux Éditions du Cerf. Traduction de Michel Allouche, Jérusalem).

Le fameux poème liturgique « Lekha Dodi » contient une expression empreinte de signification: « Sof maassé béma’hchava té’hila »[1] : la conclusion d’une action se trouve dans les prémices de la pensée. En d’autres termes, le tout premier point de départ se trouve bien au niveau de la pensée mais comporte en même temps un objectif. Ce dernier objectif n’est atteint qu’à la fin de l’action.

De nombreux journalistes m’ont demandé à propos de l’achèvement de ma traduction commentée de 45 volumes du Talmud: « Comment vous sentez-vous à présent que vous avez terminé l’œuvre de votre vie ? ». Or, foncièrement, je ne pense pas avoir achevé l’œuvre de ma vie, peut-être ai-je fait un pas en avant dans cette direction, mais de nombreux autres doivent encore être franchis.

Quelle est donc l’entreprise que je pourrais qualifier d' »œuvre de ma vie » ? Cette traduction commentée du Talmud s’intègre dans une pensée beaucoup plus globale. En vérité, loin de se confondre avec mon intention première, elle fut seulement un moyen, ce que j’ai moi-même désigné comme Let my people know (Laisse mon peuple savoir). Mon souhait est en effet de permettre à mon peuple d’acquérir la connaissance des trésors du judaïsme. De ce point de vue, peut-être est-il permis de penser que j’ai accompli quelque chose… Après tout, le Talmud est un ouvrage énorme de connaissance juive, mais par rapport à mon profond désir, celui d’offrir à mon peuple la possibilité de savoir, il ne s’agit que d’un premier pas ; dans ce domaine, une quantité de travail notoire reste encore à accomplir devant moi.

En tout état de cause, ce désir d’offrir à mon peuple la possibilité de savoir est insatiable. Jusqu’à ce jour, je n’en ai réalisé qu’une infime partie. Il existe encore bien des choses que je voudrais faire connaître à mon peuple, que je considère comme ma famille, proche ou lointaine. C’est pourquoi j’ai bien l’impression d’être encore loin du bout du chemin, tout juste ai-je fait un pas en avant.

Mais il y a là davantage encore : cet objectif de permettre à mon peuple de savoir n’est qu’une partie des prémices de ma pensée. Plus profondément, je souhaiterais, fussé-je en être capable, ranimer mon peuple. Il s’agit là d’un sujet bien plus large, colossal et riche de signification, mais il correspond pourtant bien à mon intime volonté. De ce point de vue, j’ai à peine effleuré la surface du problème. Un tel but n’est en vérité ni le rêve ni le souhait d’un seul individu. Pour le mener à bien, il ne peut stagner entre les mains d’une seule personne, ni même d’une centaine, il en faut beaucoup plus. C’est pourquoi je ne me contente pas d’évoquer ma seule volonté personnelle car, en tant que telle, elle est sans importance. J’entends plutôt souligner ce qui constitue, à mon avis, la propre volonté, ouverte ou cachée, de mon peuple. Au tréfonds de chaque être juif, se cache ce grand désir, celui de faire vivre et revivre notre peuple.

Il s’agit, ni plus ni moins, de rassembler tous les « ossements » des Juifs dispersés à travers le monde, voire de ceux en passe de le devenir et de faire en sorte que « ces ossements reprennent vie » (Ezéchiel, 37:3). Certes, je sais bien que ce projet comporte de grands défis ; mais réfléchissons au gain que nous pouvons en tirer, non pas mille pour cent mais mille fois plus encore ! Il est évident que si tel est le dessein, si telles étaient les prémices de la pensée, je me trouve encore loin de la conclusion de l’action…

Cette soif d’enseigner aux autres, voire de les « harceler », provient d’un sentiment un peu voisin de celui qu’éprouve un enfant qui vient de découvrir une jolie fleur. Courant à la maison, il crie à sa mère : « Maman, regarde ce que j’ai trouvé ! ». C’est ainsi que je cherche tout simplement à partager l’expérience que j’ai vécue avec les gens. Il arrive que l’on me demande : « Mais pourquoi donc vous occupez-vous tellement des autres gens ? Vous voici à créer une nouvelle école et encore une nouvelle institution, alors que pendant ce temps vous auriez pu écrire un autre livre ! ». Je réponds alors que, certes, il eût peut-être été important et plaisant de rédiger et de publier un autre ouvrage…Cependant, si seulement, au travers de ces institutions, je pouvais réussir à apporter un brin de vie à un enfant, cela reviendrait à créer un autre monde, un nouveau monde dans toute son intégralité. Et si au travers d’une petite conversation, une personne peut parfois délivrer un monde entier, comment est-il possible de s’y dérober ?

À titre de conclusion, je voudrais partager avec vous une réponse que je me plais à fournir à une certaine question. Elle m’est d’ailleurs souvent posée dans différents endroits à travers le monde : « Quelle est ma définition d’un Juif ? ». La définition que je propose, si elle n’émane pas du domaine de la Halakha, n’en demeure pas moins essentielle : un Juif est un être humain égal à tous les autres, à une différence près : il l’est un peu plus !

Rav Adin Even-Israël Steinsaltz

Traduction: Michel Allouche