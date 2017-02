Autriche : une femme condamnée pour négationnisme

Une Autrichienne qui a nié publiquement l’existence de la Shoah sur un réseau social, a suscité des plaintes et provoqué ainsi une visite de la police à son domicile. Cette femme de 53 ans avait émis des commentaires scandaleux sur une équipe locale de football qui avait commémoré le 72e anniversaire de la libération du camp de la mort nazi d’Auschwitz-Birkenau.

Réagissant à la photo de la cérémonie publiée sur Facebook, elle avait écrit que le groupe sportif ‘diffusait des mensonges’. Lors des perquisitions policières chez elle, des signes prouvant sa proximité avec le parti nazi ont été décelés. Et comme la loi autrichienne interdit toute identification avec la période hitlérienne, elle a commis un délit et a été condamnée par un tribunal local. Il lui a infligé une peine de sept mois de prison avec sursis et une amende de 1 200 euros.