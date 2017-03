Les autorités iraniennes bloquent l’application Waze développée en Israël

Une décision définitive concernant l’utilisation du programme sera bientôt rendue.

Les autorités iraniennes ont temporairement bloqué l’application de navigation Waze au motif qu’elle a été développée en Israël, a rapporté mercredi l’agence de presse iranienne FARS.

Une décision définitive concernant l’utilisation du programme sera bientôt rendue.

L’application n’est plus disponible au téléchargement et l’utilisation du programme est bloqué par le gouvernement.

Selon l’agence de presse, l’application a été bloquée par un comité destiné à déterminer “tout contenu offensant” arguant qu’une utilisation d’une application israélienne “a soulevé des inquiétudes.”

Waze a été acheté par Google en 2013, soit comme l’acquisition d’application la plus chère de l’histoire pour 1,1 milliard de dollars.

Son PDG et senior exécutif Noam Bardin affirme que l’application est largement utilisée par les conducteurs iraniens.

Alors que les Iraniens ont accès à Internet, le pays fonctionne avec un «Intranet halal hautement censuré», avec de nombreux sites externes, y compris les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter qui sont inaccessibles.

La Garde révolutionnaire iranienne a commencé à tracer l’activité d’Internet après la Révolution verte de 2009. En 2011, les forces de police ont formé la police cybernétique iranienne, ou FATA, uniquement pour lutter contre la cyber criminalité.

Le comité chargé de surveiller les activités criminelles sur Internet comprend le cabinet du président iranien Hassan Rohani.

Rohani, le ministre des Affaires étrangères Javad Zarif et de nombreux autres responsables du régime sont devenus actifs sur Twitter et Facebook, et communiquent globalement à travers ces plateformes.

Source: i24news