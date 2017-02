Australie : Netanyahou poursuit ses entretiens

Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, qui poursuit sa visite en Australie, a rencontré à Sydney Gladys Berejiklian, cheffe de gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud. Leurs discussions ont porté essentiellement sur des questions économiques et sur les moyens de développer la coopération commerciale entre les deux pays. Netanyahou s’est également entretenu avec le chef de l’opposition australienne, qui a souligné ses liens amicaux avec Israël ,et avec le dirigeant du parti Labour (travailliste) d’Australie, Bill Shorten. Les deux hommes ont évoqué les problèmes du Proche-Orient, la menace du nucléaire iranien, la guerre en Syrie et la crise avec les Palestiniens. Netanyahou a rappelé une fois de plus les dangers de l’accord avec Téhéran, signé en été 2015 avec les grandes puissances occidentales.