Auschwitz: des milliers de personnes à la Marche des Vivants

Plus de dix mille personnes ont marché comme chaque année entre les camps d’extermination d’Auschwitz et de Birkenau. Une majorité des participants étaient des jeunes, juifs mais aussi non-juifs, venus de plusieurs pays. Dans la foule, de nombreux rescapés de la Shoah, certains habillés avec le sinistre pyjama rayé. En tête de cortège, le grand rabbin Israël Meïr Lau, rescapé de la Shoah, portant un séfer Torah, le ministre israélien de l’Education Naftali Benett, représentant le gouvernement israélien, mais ce qui était le plus émouvant fut la présence visible, en uniformes, d’un groupe d’officiers de Tsahal représentant les différentes armes, avec à sa tête le chef d’Etat-major Gadi Eizencot.

Tout de cortège, dans lequel flottaient des centaines de drapeaux d’Israël, entrant par le portail « Arbeit macht frei » de sinistre mémoire, symbolisait le changement radical de situation du peuple juif depuis quatre-vingt ans.

Photo Yossi Zeliger / Flash 90