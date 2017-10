Comment augmenter la plus-value de votre appartement?

Une des plus grosses dépenses en Israël est le logement. Et pourtant, on oublie ou on ignore que parfois un peu d’investissement supplémentaire peu augmenter la valeur de l’appartement de 10 à 15 % voire plus. Les moyens les plus courants sont le rajout d’ascenseur, de balcon ou de mamad (chambre renforcée). Pour tous ces ajouts il est impératif d’obtenir avant toute démarche l’accord des copropriétaires. Une fois cette étape cruciale franchie la procédure pour obtenir un permis de construire pour l’ajout d’ascenseur et de balcons est relativement simple.

L’ajout de mamad, balcon et ascenseur est explicitement permis dans les lois de construction. Par contre, les lois régissant l’agrandissement sont spécifiées dans les plans régionaux et sont spécifiques à chaque ville, quartier et souvent immeuble.

Selon la loi, chaque appartement a le droit d’avoir au moins un balcon d’une superficie totale allant jusqu’à 12 m2.

Pour l’ajout d’ascenseur la situation est encore plus simple, d’après les lois de construction chaque immeuble a le droit d’avoir au moins un ascenseur. De plus, un immeuble déjà existant qui rajoute un ascenseur a le droit de recevoir 5% de droits de construction supplémentaires. L’ascenseur et les 5% sont définis comme « moyens d’accès » et sont exonérés de taxes. Un appartement au 3eme ou 4eme étage verra augmenter sa plus value de prés de 40% et pourra doubler l’investissement fait lors de l’ajout.

L’agrandissement d’appartement est un domaine plus compliqué. Du fait que les droits de constructions sont indiqués dans les différents plans régionaux, il est nécessaire, avant de commencer tout plan, de commander un dossier d’information (tik meida) ou seront définis toutes les possibilités de construction, leur taille et leur emplacement. Ce dossier permet d’obtenir de manière pratiquement certaine toutes les options de construction. Pour obtenir ce dossier d’informations, il faut commander un plan du terrain chez un géomètre agréé et le transmettre à la mairie qui pendant un mois récoltera les informations composant ce dossier. Il serait bon que toute personne projetant d’acheter un bien avec « possibilité de construction » prenne ses précautions et commande un dossier d’informations à la mairie avant toute transaction. Une des solutions pour agrandir un appartement est l’ajout de mamad (chambre renforcée). Selon les lois de construction un mamad fait 13 m2 brut soit 9 m2 net en raison de l’épaisseur des murs. Là aussi, pour pouvoir obtenir le permis de construire il est nécessaire d’avoir l’accord des copropriétaires. Un mamad ne peut être construit que si les voisins du dessous, à partir du rez –de- chaussée, construisent aussi. Il est bon de noter que tout copropriétaire ayant déjà construit est considéré comme donnant son accord même s’il s’oppose à la construction.

Herzel Chouai – Ingénieur en bâtiment diplômé du Technion. 0546-550912 0504-260466