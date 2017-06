Augmentation de l’aide militaire américaine à Israël

Les commissions du Budget et de la Défense du Congrès américain ont décidé d’augmenter le budget de l’aide militaire à Israël pour 2018. Cette aide atteindra le montant de 705 millions de dollars. Ces sommes seront essentiellement consacrées à améliorer la défense anti-aérienne de Tsahal, notamment le financement de programmes communs israélo-américains ainsi que l’acquisition de batteries des systèmes Dôme de Fer, Hetz 2, Hetz 3 et Kela David.

Il est important de noter que ces montants n’entrent pas dans l’enveloppe des 3,8 milliards de dollars d’aide américaine accordée à la fin du mandat de Barack Obama pour la période 2018-2028. Après cette décision de l’ancienne administration, qui était en-deçà des souhaits israéliens, des sénateurs avaient promis à Israël que le Congrès agirait lors du mandat suivant pour augmenter cette aide.

Ce montant est supérieur de plus de 100 millions de dollars que celle accordée par le Congrès l’an passé. Le lobby pro-israélien AIPAC s’est félicité de cette décision « qui arrive au moment où Israël fait face à des défis sécuritaires de plus en plus nombreux ».

Il y a six mois, le Sénat américain avait déjà décidé d’une aide de 600 millions de dollars dans la coopération israélo-américaine dans le domaine du développement de missiles.

