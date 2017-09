Augmentation des actes antisémites en Allemagne

Le ministère allemand de l’Intérieur a publié les chiffres des actes antisémites depuis le début de l’année 2017. Il en ressort une hausse, légère certes mais visible, du nombre des agressions à caractère antisémite en comparaison à la période identique en 2016.

Ce rapport avait été demandé par le député d’Alliance 90/ Les Verts Volker Beck, président du groupe d’amitié Allemagne-Israël au Bundestag. Selon le rapport, 681 actes antisémites ont été relevés entre janvier et juillet 2017 contre 654 entre janvier et juillet 2016, soit 4% de plus.

Même si l’on enregistre une hausse des agressions commises par des musulmans (23 actes), l’immense majorité des actes antisémites (92%) est l’oeuvre des mouvements d’extrême droite et de groupuscules néonazis.

La nombre d’actes de violence physique antisémite a également augmenté ainsi que les incitations à la violence antisémite.

Charlotte Knobloch, présidente de la communauté juive de Munich et de Bavière a exprimé son « inquiétude » après la publication de ces chiffres: « Il s’agit d’une honte pour un pays comme l’Allemagne, d’autant plus que le nombre de Juifs dans ce pays est minime par rapport au reste de la population. Il y a aujourd’hui deux-cent mille Juifs en Allemagne pour une population de près de 83 millions d’habitants, soit environ 0,25%!

Volker Beck estime cependant que ces chiffres ne sont que la partie émergée de l’iceberg, car de nombreuses agressions n’ont selon lui pas été recensées car les victimes n’osent souvent pas porter plainte.

