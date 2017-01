Attention……ne consommez pas les petit-pois carottes surgelés de chez Shufersal !

Des tests récents indiquent la présence de bactéries Listeria monocytogénes dans les paquets de petit-pois et carottes congelés de la marque Shufersal (photo ci-dessus). Le public est appelé à ne pas consommer ces produits et de retourner les produits achetés dans les magasins afin d’obtenir le remboursement….Détails……



Supersol a informé le public que le produit concerné sont les sachets de petit pois et carottes congelés de 800 grammes qui expirent en Juillet 2018.

Le produit, provenant de Belgique, a été commercialisé après avoir subi des tests en laboratoire mais ,ultérieurement,d’autres tests tests ont révélé de dangereuses bactéries.

Le produit étant congelé, il est clair que celui-ci est consommé après cuisson, ce qui rend le risque de la présence de bactéries plus faible. Cependant, pour des raisons de prudence, les autorités demandent au public de ne pas consommer le produit.

La bactérie Listeria est particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes, les nourrissons, les personnes âgées et les patients dont le système immunitaire est affaibli.

Celles-ci pourraient causer une fausse couche ou nuire au fœtus chez les femmes enceintes.

