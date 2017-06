Attention ! 18 enfants sont tués chaque été sur les routes d’Israël !

Dans 10 jours, ce sera les vacances, or, les mois d’été sont un moment où les enfants et les jeunes profitent des vacances pour se reposer et s’adonner aux loisirs mais c’est aussi une période durant laquelle ils sont particulièrement vulnérable sur les routes. L’association « feu vert » nous donne des chiffres inquiétants…..Détails……..

Durant la dernière décennie, depuis 2007, 177 enfants et adolescents (0-19 ans) ont été tués dans des accidents de la route entre les mois de Juin à Août, 1208 ont été grièvement blessés et plus de 15.000 ont été légèrement blessés dans des accidents de la circulation.

En moyenne, Israël compte 18 décès chaque vacances d’été.

En 2016, les accidents de la route ont tués 18 enfants et adolescents, l’année précédente, 15 enfants et adolescents avaient été tués, 19 en 2014, 10 en 2013…..

Les données montrent également que durant l’été dernier, 1477 enfants ont été blessés lors d’accidents de la route, ils étaient 1439 durant l’été 2015.

Selon les chiffres, sur la période 2007-2016, 40% des enfants tués dans des accidents de la route étaient des passagers, 36% étaient des piétons, 11% étaient des conducteurs de voitures (agés de 18 a 19 ans biensur), 8% conduisaient des motos et 3% étaient des cyclistes.

Concernant les blessés, 66% des enfants et des adolescents blessés étaient des passagers, 14% des piétons, 11% des conducteurs de voitures (agés de 18 à 19 ans biensur), 5% conduisaient des motos et 2% des vélos.

Les données montrant que sur les 177 enfants et adolescents morts durant la dernière décennie, 63 étaient des piétons, ce qui représente 36% des personnes tuées (environ 1 sur 3).

L’analyse des données montre qu’en 2016, 108 enfants ( jusqu’à 14 ans) ont été blessés dans des accidents lors de la conduite de vélos et de scooters électriques alors que selon la loi, ils n’ont pas l’age autorisé pour rouler avec ce type de véhicule.

Une grande liberté apporte avec elle de grands dangers pour les enfants et les adolescents.

Rappelons donc aux enfants et aux adolescents que traverser une route représente un danger, surtout avec un vélo. Rappelons leur l’importance du port du casque, l’importance d’attacher sa ceinture de sécurité……C’est notre devoir de faire baisser ces chiffres !

