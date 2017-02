39 personnes ont trouvé la mort et des dizaines d’autres ont été blessées dans la capitale irakienne suite à l’explosion d’une voiture piégée. L’attentat a eu lieu dans une rue pleine de monde dans laquelle se trouvent de nombreux garages. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière depuis le début de l’année. Mercredi, 15 personnes ont été tuées, également à Bagdad, et une cinquantaine a été blessée dans l’explosion d’un camion piégé.