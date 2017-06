Attentats: Israël en aide à la Grande-Bretagne sur le plan du renseignement

Depuis quelques mois et suite à la recrudescence des attentats commis sur le sol britannique, Israël avait déjà augmenté la collaboration de ses services de renseignement avec les agences britanniques concernant les activités de Daech sur le sol britannique.

Après les trois attentats de samedi soir à Londres qui ont fait au moins six morts et plus de quarante blessés, les services israéliens et britanniques de renseignement ont convenu de resserrer encore davantage leur coopération, Israël ayant significativement amélioré ses performances concernant le groupe Etat Islamique dont le siège est au Proche-Orient. L’objectif de cette collaboration est notamment d’intercepter les prêcheurs de haine et de violence et d’arrêter les terroristes avant qu’ils ne passent à l’acte.

Israël est aujourd’hui reconnu dans le monde comme une grande puissance dans le domaine de la sécurité et de l’antiterrorisme, au vu de l’expérience qu’a hélas emmagasinée l’Etat juif depuis des décennies.

Israël a souvent fourni des informations cruciales à des pays d’Europe, dont la France, aux Etats-Unis, à la Jordanie, à l’Egypte et même à des pays qui n’ont pas de relations diplomatiques avec lui. Les services de renseignement de ces pays considèrent toujours avec beaucoup de sérieux de crédibilité aux informations en provenance des services israéliens.

