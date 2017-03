Attentats du Hezbollah déjoués en Amérique du Sud

Selon des sources saoudiennes des attentats commandités par l’Iran et qui devaient être perpétrés par le Hezbollah ont été récemment déjoués dans au moins trois pays d’Amérique latine: le Pérou, la Bolivie et la Chili. Les cibles visées par les terroristes étaient essentiellement des sites touristiques. La police bolivienne aurait notamment fait irruption dans un entrepôt appartenant au Hezbollah dans les faubourgs de La Paz et y aurait découvert 2,5 tonnes de produits servant à fabriquer des explosifs.

Ces informations peuvent être fondées, car le continent sud-américain est devenu un terrain de chasse privilégié pour l’Iran et le Hezbollah du fait de la présence de communautés musulmanes importantes mais aussi parce que certains pays sont des plaques tournantes du trafic international de drogue qui alimente les caisses du Hezbollah.

Photo Wikipedia